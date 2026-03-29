Comisiones avalan generar protocolos en caso de violencia contra docentes

Toluca, Méx.- Para priorizar la salud mental y el apoyo psicosocial a las y los docentes, se aprobó en comisiones legislativas que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación estatal genere protocolos de actuación para la prevención y atención de casos de violencia contra el magisterio.

La iniciativa del legislador Rigoberto Vargas Cervantes, señala que el decreto modificaría la Ley de Educación estatal para que la secretaría ayude a los institutos de salud en los planes y programas para el acceso de las maestras y los maestros a servicios de salud mental y apoyo psicosocial, en modalidad presencial, telefónica o en línea.

Se colaborará con estas instancias en la promoción, protección y atención de la salud mental, así como en el apoyo psicosocial del personal docente, a fin de favorecer su bienestar personal y profesional, la calidad de la enseñanza y un clima laboral que permita el sano desarrollo de la comunidad educativa, conforme a los planes y programas que determinen dichos institutos.

Durante la deliberación del dictamen, el legislador Rigoberto Vargas y la legisladora, Maricela Beltrán Sánchez (MC), lamentaron los hechos ocurridos el pasado 24 de marzo de 2026, en la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que dejó como saldo la muerte de dos maestras.

El diputado expresó que, aunque la autoridad educativa estatal no es responsable de brindar servicios de salud mental en las escuelas, es importante la coordinación institucional para vincular el bienestar docente con una educación de calidad.

“No se puede normalizar la violencia en las escuelas”, por lo que agradeció la sensibilidad de las y los diputados de la comisión que preside por respaldar su iniciativa, la cual busca que, en la revalorización de las y los docentes, se priorice su bienestar personal y profesional para favorecer el sano desarrollo de la comunidad.