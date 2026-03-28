Detienen a Tiger Woods tras volcadura en Florida

Florida, Estados Unidos.- El reconocido golfista Tiger Woods fue detenido este viernes luego de protagonizar un accidente automovilístico en el condado de Martin, donde autoridades lo señalaron por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con el informe del sheriff John Budensiek, el incidente ocurrió cuando Woods manejaba un Land Rover que intentó rebasar a una camioneta pickup que remolcaba un tráiler pequeño. Durante la maniobra, el vehículo del deportista rozó la parte trasera del remolque, lo que provocó que perdiera el control y terminara volcado sobre el lado del conductor.

Elementos de seguridad acudieron al lugar tras el reporte del accidente y encontraron al golfista fuera del vehículo, luego de que lograra salir por la puerta del copiloto. Aunque el percance generó alarma por lo aparatoso de la volcadura, Woods no presentó lesiones de gravedad.

Sin embargo, al ser evaluado por los oficiales, mostró signos que indicaban posible consumo de alguna sustancia. “Presentaba señales consistentes con una persona bajo los efectos”, detalló Budensiek, quien confirmó la intervención de agentes especializados en casos de conducción bajo influencia.

Las investigaciones preliminares también revelaron que el vehículo circulaba a alta velocidad en una carretera de dos carriles, lo que redujo las posibilidades de evasión para el conductor de la camioneta afectada.

Tras su detención, Woods fue trasladado a un centro de reclusión, donde deberá permanecer por al menos ocho horas conforme al protocolo vigente en este tipo de casos.

Este nuevo episodio se suma a los antecedentes del golfista en materia de accidentes viales, como el ocurrido en 2021 en Los Ángeles. La situación vuelve a encender las dudas sobre su futuro en el golf profesional, especialmente en un momento en el que buscaba retomar su nivel competitivo tras múltiples lesiones.