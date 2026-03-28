Metepec será sede de la segunda Carrera del Emprendimiento COPARMEX 2026

Metepec, Méx.- El municipio de Metepec se alista para recibir la segunda edición de la Carrera del Emprendimiento COPARMEX Estado de México 2026, evento que se realizará el próximo 19 de abril con la finalidad de promover la activación física y fortalecer el desarrollo empresarial en el Valle de Toluca.

La presentación oficial reunió a autoridades y representantes del sector empresarial, entre ellos Fernando Flores Fernández, presidente municipal de Metepec; Julián Niembro Rivera, titular de COPARMEX Estado de México; y Brian Escobedo Jacinto, presidente de Empresarios Jóvenes COPARMEX, quienes coincidieron en la relevancia de impulsar espacios que integren deporte, juventud y emprendimiento.

La competencia contará con rutas de 3, 5 y 10 kilómetros en la zona conurbada a Toluca, donde se espera la participación de al menos 600 corredores. Hasta el momento, cerca de 300 personas ya han confirmado su inscripción, lo que anticipa una respuesta positiva por parte de la comunidad.

Respecto a los costos, se informó que la etapa de preventa estará vigente hasta el 4 de abril con un precio de 480 pesos, mientras que del 5 al 18 de abril la inscripción tendrá un costo de 580 pesos. Los interesados podrán registrarse a través de la plataforma Asdeporte, así como en tiendas Innova Sport y en diversos parques locales.

Como incentivo adicional, se otorgará una bolsa económica de 30 mil pesos, destinada a premiar a los primeros lugares de cada distancia, con especial énfasis en emprendedores, reforzando así el espíritu de superación dentro y fuera de la competencia.

Además, COPARMEX Estado de México adelantó que durante 2026 impulsará una serie de actividades enfocadas en el crecimiento económico, entre ellas un Encuentro Empresarial, Jornadas Inmobiliarias y una Feria Educativa, consolidando una agenda que busca fortalecer la competitividad regional.