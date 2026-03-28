Hormiga González rompe el mercado y se convierte en el jugador más valioso de la Liga MX

Ciudad de México.- La actualización más reciente de Transfermarkt sacudió el panorama del futbol mexicano, al colocar a Armando “Hormiga” González como el jugador mejor valuado de la Liga MX, tras un incremento significativo en su cotización. El delantero de las Chivas vive el mejor momento de su carrera y eso ya se refleja en números.

En la revisión anterior, el valor del jugador de las Chivas era de 7 millones de dólares, pero ahora alcanzó los 15 millones, cifra que lo posiciona en la cima del listado y lo confirma como una de las figuras más importantes del campeonato.

El ascenso del atacante rojiblanco está respaldado por su rendimiento dentro del terreno de juego. En el torneo pasado se proclamó campeón de goleo con 12 anotaciones, compartiendo el liderato con Joao Pedro y Paulinho. Para el Clausura 2026, mantiene su contundencia frente al arco al registrar 10 goles, cifra que lo mantiene peleando nuevamente en la cima de los romperredes.

En la segunda posición del ranking aparece Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul, quien fue valuado en 12 millones de dólares. Su regularidad, liderazgo y capacidad para recuperar balones lo han convertido en uno de los jugadores más sólidos del futbol mexicano.

Por su parte, Alejandro Zendejas, del América, se ubica en el tercer puesto con un valor de 10 millones de dólares. El mexicoamericano ha sido pieza clave en el éxito reciente de las Águilas, destacando por su desequilibrio y aporte ofensivo.

La lista también contempla a jóvenes de gran proyección como Gilberto Mora, de Xolos, y Marcel Ruiz, de Toluca, además del brasileño Raphael Veiga, quien recientemente llegó al América y ya figura entre los mejor cotizados.

Con estos movimientos, el mercado de la Liga MX confirma su crecimiento, donde nuevos protagonistas comienzan a marcar tendencia y elevar su valor en el escaparate internacional.