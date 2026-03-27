Vinculan a proceso a sujeto por intento de homicidio en Tultitlán

Tultitlán, Méx.- Un sujeto identificado como Alejandro “N”, fue vinculado a proceso luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), estableció su posible participación en el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de seis hombres.

Los hechos fueron registrados al exterior de una empresa ubicada en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

De acuerdo con la investigación iniciada por la Fiscalía, el pasado 23 de febrero, integrantes de una organización sindical independiente de una empresa ubicada en este municipio, iniciaron una huelga por posibles violaciones al contrato laboral que tienen, desde la fecha ya antes mencionada, los trabajadores mantienen cerrada la fábrica y se organizan para vigilar las puertas del acceso.

Posteriormente, el día 18 de marzo un grupo de aproximadamente 50 personas, se encontraban al exterior de uno de los accesos en la Avenida López Portillo, sitio al que arribaron varios sujetos a bordo de diversos vehículos y motocicletas, mismos que se estacionaron frente a la puerta I a una distancia de 10 metros aproximadamente, posterior a ello, varias personas descendieron, entre ellos, el hoy vinculado e identificado como Alejandro “N”, quienes habrían agredido con piedras a los trabajadores.

Por lo anterior, los trabajadores corrieron al interior de la empresa, en tanto que, Alejandro “N”, así como varios individuos sacaron armas de fuego, con las que comenzaron a hacer amenazas y les gritaron que “se largaran”, momento en que escucharon sirenas de patrullas que ya habían sido alertadas a tiempo por esta situación, por lo que agresores realizaron varias detonaciones de arma de juego hacia las víctimas.

A causa de los hechos anteriormente descritos, seis varones resultaron lesionados, en tanto que dos de los probables implicados, Alejandro “N” y otro más que se encontraba en complicidad, fueron detenidos, el primero de ellos fue ingresado al Centro Penitenciario de la zona, en donde, tras revisar los datos recabados por las autoridades y testigos, la FGJEM, determinó su vinculación a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa, con plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva.