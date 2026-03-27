Rehabilitación de escuelas mejora el rendimiento académico de los estudiantes: Contreras

Huixquilucan, Méx.- La alcaldesa Romina Contreras Carrasco, al entregar los trabajos de rehabilitación de la Primaria “Emiliano Zapata” y el Jardín de Niños “Carmen Serdán, anunció que continuará con el compromiso de fortalecer la infraestructura educativa, toda vez que el contar con escuelas en óptimas condiciones, mejora el rendimiento académico, pues los estudiantes asisten con mayor motivación, a clases, lo que ayuda a reducir la deserción escolar, además de consolidar un sentido de pertenencia hacia la institución.

Más de 550 estudiantes de educación básica, resultarán beneficiados con estas acciones que el Gobierno de Huixquilucan de las comunidades de El Palacio y Agua Blanca, con el fin de fortalecer la educación en el municipio, al brindar espacios seguros, donde los niños puedan desarrollarse plenamente.

Al entregar los trabajos de rehabilitación en la Primaria “Emiliano Zapata”, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, dijo que se dio mantenimiento y se hicieron mejoras a esta escuela con pintura, herrería, plomería, jardinería y limpieza, entre otras acciones, además de que entregamos bienes muebles. “Saben que los llevamos en el corazón, nuestro principal objetivo es que ustedes estudien en instalaciones dignas y, sobre todo, sabemos que la educación les abrirá muchísimas puertas en el futuro”, indicó la presidenta municipal.

En su visita a esta escuela, en la comunidad de El Palacio, la alcaldesa entregó 30 pupitres y trabajos de rehabilitación como balizamiento y trazado de canchas deportivas, además de juegos didácticos, la construcción de un pasamanos y barandales, mantenimiento de sanitarios y reemplazo de 25 luminarias.

En el Jardín de Niños “Carmen Serdán”, Contreras Carrasco donó dos pintarrones en beneficio de 25 estudiantes, con el objetivo de facilitar el aprendizaje visual, pues permiten a los niños compartir ideas en tiempo real de una manera clara y dinámica.

Al respecto, la directora de este Jardín de Niños, Norma Angélica Salazar, se comprometió a cuidar la escuela con las nuevas mejoras, toda vez que representa un segundo hogar para la comunidad estudiantil.

“Nuestro apoyo y reconocimiento por las acciones realizadas, quiero expresarle mi agradecimiento por tomar en cuenta nuestra institución para realizar obras de rehabilitación, las cuales hacen posible que nuestros alumnos disfruten de las acciones realizadas, ofreciendo a nuestros niños un servicio eficiente y de calidad”, dijo.

La representante de la Asociación de Padres de Familia, Verónica Angulo, destacó que los trabajos de rehabilitación, convierten a la escuela en un espacio acogedor, atractivo, seguro y adecuado para que los infantes puedan aprender.