Arriban a Cuba dos veleros con ayuda humanitaria; reportan llegada sin incidentes

Ciudad de México.- La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó la mañana del viernes que los dos veleros, con nueve personas de diferentes nacionalidades a bordo y que llevaban ayuda humanitaria a Cuba, llegaron a salvo a la isla, esto tras interrumpirse la comunicación de los tripulantes con autoridades mexicanas, lo que llevó a iniciar un proceso de búsqueda.

Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera, quien dijo: “El barco de la Secretaría de Marina que ya arribó hoy en la mañana, una nueva ayuda humanitaria. Hay un barco, un pequeño velero, dos embarcaciones, que se siguen buscando”.

Desde Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo federal detalló que un barco de la Marina monitorizaba una flotilla de ayuda humanitaria que se dirigía a la isla, cuyo navío principal llegó sin incidentes al territorio cubano. Sin embargo, se perdió el rastro de otros dos veleros pequeños que acompañaban la misión.

“Se sigue en búsqueda. Hay un barco de Marina que dio seguimiento a un buque que salió, que ya llegó, de una brigada internacional, y otros dos pequeños buques ese mismo barco le estaba daba seguimiento. Tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no tuvo contacto con ellos y a partir de ahí inició un proceso de búsqueda”, añadió Sheinbaum Pardo.

Al respecto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó esta mañana su preocupación por las embarcaciones perdidas y aseguró que su gobierno hace todo lo posible por encontrarlas.

“Expresamos nuestra especial preocupación por las dos embarcaciones mexicanas que transportaban ayuda solidaria a Cuba como parte del convoy Nuestra América. Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha”, expresó el mandatario cubano en redes sociales.

La flotilla “Convoy Nuestra América” ha llevado a varios centenares de activistas y políticos durante más de una semana a la isla, donde tras ser recibidos por Díaz-Canel participaron en actos políticos en defensa de la isla.

Por su parte, el 26 de marzo, en un comunicado, la SEMAR informó que las embarcaciones zarparon el pasado 20 de marzo de Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino a La Habana, Cuba, y pretendían llegar a la isla entre el 24 y 25 de marzo “sin que hasta el momento se tenga comunicación ni confirmación de su arribo”.

Indicó la dependencia: “Dichas embarcaciones tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo del presente año, por lo que se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes, en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en la mar”.

Tras no obtener información sobre los veleros, la Secretaría efectuó el alertamiento de los Mandos Navales de la Quinta Región Naval, Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de esos mandos, además de emitir avisos a la comunidad marítima, con el propósito de ampliar las capacidades de localización.

En paralelo, destacó que se mantiene coordinación internacional mediante comunicación con agencias consignatarias y Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, así como con representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo, con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real.