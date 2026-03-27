Llevan a secundaria técnica de Toluca la Feria de Prevención del Delito

Toluca, Méx.- Autoridades municipales de Toluca, llevaron una Feria de Prevención del Delito a la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial No. 69 Vicente Guerrero, con el objetivo de acercar a estudiantes y familias herramientas para identificar riesgos asociados a la violencia, las adicciones y otras conductas delictivas.

Dicha jornada, la encabezó la presidenta del Sistema Municipal DIF Toluca, Rocío Pegueros, y el director general de Seguridad y Protección, Jorge Alberto Ayón y con eso se busca atender la instrucción del presidente municipal, Ricardo Moreno, de fortalecer entre la población la cultura de prevención del delito.

Para la actividad, se instalaron módulos informativos, talleres y espacios interactivos dirigidos a estudiantes y padres de familia, enfocados en temas como salud mental, prevención de adicciones, cultura de la legalidad y violencia de género.

Asimismo, hubo una exhibición de binomios caninos K9, que realizaron demostraciones de búsqueda, patrullaje preventivo y detección.

Y estudiantes participaron en ejercicios con lentes de simulación, que recrean los efectos del alcohol y las drogas al conducir, con el fin de generar conciencia sobre los riesgos del consumo de sustancias.

“Estas acciones acercan información y herramientas de prevención directamente a la comunidad escolar para fortalecer entornos seguros”, señaló el capitán Ayón Monsalve.

También participaron dependencias de los tres órdenes de gobierno, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Fiscalía General de Justicia del Estado de México, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, entre otras áreas enfocadas en la atención social y preventiva.

Ahí, señalaron que estas ferias forman parte de la estrategia precautoria y de atención a las causas, orientada a fortalecer la participación comunitaria y la cultura de la legalidad entre niñas, niños y adolescentes.