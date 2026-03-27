Activista y excandidata de Morelos que denunció amenazas fue asesinada

Morelos, Méx.- Sandra Rosa Camacho Flores, activista social y excandidata a la presidencia municipal de Temoac, en Morelos, por el Partido del Trabajo (PT), perdió la vida luego de un ataque a balazos mientras se encontraba en su domicilio.

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió la tarde del jueves 26 de marzo, alrededor de las 14:30 horas, en el barrio de San José, específicamente en la Privada Terán, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Versiones oficiales indicaron que sujetos armados habrían interceptado a la también líder sindical y abrieron fuego de manera directa antes de darse a la fuga, sin que aun se registre la detención de los presuntos responsables.

A pesar de la rápida movilización de cuerpos de emergencia, paramédicos que arribaron al lugar confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

El caso ha generado preocupación en la entidad, no solo por tratarse de una figura política, sino porque Camacho Flores había denunciado meses antes condiciones de inseguridad en la región, señalando prácticas como el cobro de piso y la violencia en el municipio.

Incluso, de acuerdo con reportes, días antes del ataque la activista había advertido a la Gobernadora Margarita González Saravia que su vida estaba en riesgo, por lo que solicitó apoyo de la Guardia Nacional, sin que se lograran evitar los hechos.

Este crimen representa el segundo homicidio de una figura política en lo que va del año en Morelos, lo que ha encendido alertas sobre la seguridad en la entidad y la protección a quienes denuncian actos delictivos.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia de Morelos, informó que agotará todas las líneas de investigación en torno a este caso, reafirmaron que las indagatorias se desarrollarán con los criterios que marca el Protocolo de Actualización con Perspectiva de Género por el delito de feminicidio.