Enfrentan proceso dos investigados por desaparición y homicidio en Jilotepec

Redacción

Redacción 27 marzo, 2026

27 marzo, 2026 Policía

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Juchitepec, Méx.- Hedilberto “N” y Evelin “N”, fueron vinculados a proceso por un Juez luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó su probable participación en los delitos de homicidio calificado y delitos vinculados a la desaparición de personas, en agravio de dos masculinos.

Según las primeras investigaciones efectuadas por esta Institución, el pasado 16 de marzo, tres masculinos, entre ellos las dos víctimas, arribaron al domicilio de los ahora investigados ubicado en el municipio de Juchitepec, a bordo de una camioneta tipo pick up, con la finalidad de entregar un pedido de hojas de maíz para tamal.

En dicho lugar, Hedilberto “N” y Evelin “N” les ofrecieron de comer, tras lo cual, uno de los masculinos comenzó a sentirse mal, por lo que salió del domicilio, momento en el cual, escucha detonaciones de arma de fuego provenientes del interior del inmueble en el que se encontraba, por lo que, por temor, se oculta, para después, pedir auxilio a elementos de la policía municipal.

El avance en las pesquisas permitió precisar que Hedilberto “N” y Evelin, “N”, al parecer, habrían agredido a las víctimas con un arma de fuego, para después, con ayuda de una menor de edad y otro sujeto ya identificado, subirlas a la camioneta propiedad de las víctimas con el fin de trasladar sus cuerpos a otro sitio.

Al llegar los elementos de la policía municipal al domicilio donde habría ocurrido el ataque logran la detención de Hedilberto “N”, Evelin “N” y la menor de edad, a quienes se les aseguró un teléfono celular, propiedad de una de las víctimas, así como cartuchos útiles de arma de fuego.

Al día siguiente, los cuerpos de las dos víctimas fueron localizados, uno a bordo de la camioneta, en un camino en el municipio de Ayapango y otro en una fosa, en la colonia San Matías Cuijingo, en Juchitepec.

Una vez que esta Fiscalía tuvo conocimiento de los hechos, solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la orden de aprehensión correspondiente, en tanto que Evelyn “N” y Hedilberto “N” fueron ingresados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, en tanto la adolescente fue traslada a un Centro de Internamiento.

Con los datos recabados y aportados por el Agente del Ministerio Público, una Autoridad Judicial determinó la vinculación a proceso de Hedilberto “N” y Evelin “N”, por su probable participación en delitos vinculados a desaparición de personas y homicidio calificado, imponiéndoles como medida cautelar prisión preventiva y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La menor de edad quedó a disposición del Órgano competente, quien determinará su situación jurídica.

A los detenidos se les debe de considerar inocentes hasta en tanto un Juez determine lo contrario mediante una sentencia.