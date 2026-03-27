Sótano Uno

Raúl Mandujano Serrano

Raúl Mandujano Serrano 27 marzo, 2026

27 marzo, 2026 Columnas

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· Colosio, el inmortal

· Colofón. – Míseras vacaciones

Raúl Mandujano Serrano. Periodista

Colosio, el muerto que no descansa. – Hoy, en esa vieja cafetería del centro histórico celebran el cumpleaños del propietario. Es un buen hombre, bonachón y heredero de esa taberna en la que se comerciaba ron y pulque en los años 30’s y ahora mercadea el mejor café del país.

Curiosamente, hace algunos, no, varios años, quizá 35 o 40, Luis Donaldo Colosio Murrieta la visitaba. Pedía un café de grano antes de llegar a su oficina. Este lugar se vuelve más histórico, no sólo bebió ahí Pancho Villa en 1914, también Colosio, el emblemático líder priista que pudo cambiar la historia de México, pero que una bala en la cabeza lo impidió. En la pared cuelgan sus fotografías.

Muchos nombres surgieron en ese crimen de Estado: Ernesto Ruffo, el gobernador de Baja California que ordenó que no hubiera seguridad alrededor del candidato; el presidente Carlos Salinas que atrajo las investigaciones al Ejecutivo; Alfonso Durazo, su coordinador de logística de campaña; Manlio Fabio Beltrones, con quien compitió en 1988 al Senado; Ernesto Zedillo, el coordinador general de la campaña, y por supuesto Mario Aburto Martínez, el obrero al que todos interrogaron desde ese trágico miércoles 23 de marzo de 1994 y que según el CISEN confesó haberlo matado “nomás por matarlo”. Hasta la fecha sigue siendo el “asesino solitario”. El que encerrado en un penal en Guanajuato y “calladito”, salva a muchos “honestos mexicanos” …

Colosio veía un México con hambre y sed de justicia. Los mexicanos vemos eso a diario…

Colofón. – Míseras vacaciones

Mientras sorbe con más gusto su café mexicano sin azúcar, el amanuense recibe una llamada. Le informan que en Vualá tienen su nueva tarjeta de crédito. Pero él nunca la solicitó ¿Y por qué tienen sus datos? La información confidencial de los mexicanos fue compartida “por alguien” a extorsionadores y compañías que regularmente venden créditos fáciles a muy altas tasas de interés.

Habrá que ser precavidos. Los estafadores saben que habrá dinero por vacaciones y sus redes criminales ya operan con ofertas fantasiosas y precios tan bajitos, que a la larga pueden causarte problemas.

A ver si me da el espacio. Mire, la inflación ha subido 4.3 por ciento, ya sea por la guerra en Irak, por los millones en suministros a Cuba, el mundial de futbol o “la mamá de las muchachas”, lo que sea. Así que llegan aumentos en gasolina de ¡hasta 30 pesos el litro! los prestadores de servicios y comerciantes trepan precios para defenderse (algo que no pueden hacer los consumidores); y luego está el hampa. Alguien que me pidió no mencionarlo, me dice que tiene un “changarro” en el mercado Hidalgo. Él y muchos locatarios pagan “rentas al hampa” de entre 2 mil hasta 3 mil semanales. Ahora les hicieron llegar un mensaje que les advertía un aumento en la “cuota” a 3 mil y 5 mil pesos, “sólo por estos días”. Así que tendrán que “subirle” a sus precios para ir librándola. Pese que a ese mercado ya ni gente va. La mitad de los locales fueron abandonados porque, entre el pago de “piso” y las “rentas del municipio”, se vuelve insostenible su permanencia. Los micronegocios son los más afectados por “los mafiosos”, porque son casi invisibles ante la autoridad, pero muy visibles para “la maña”.

Recordemos que en esta época los precios se incrementan, pese a tratarse de fechas de penitencia y honra a la muerte de Jesús -motivos que ni pelan o recuerdan-. Aunque deberíamos agradecer que, por la fe en Cristo, podrán derrochar dinero y gozar de 15 días de playa… Hasta otro Sótano. Mi X @raulmandujano