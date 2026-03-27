Volcadura de tráiler en la Toluca-México complicó paso vehicular

Toluca, Méx.- Un tráiler volcó la tarde de este jueves en el entronque de la carretera libre Toluca–México, a la altura de la salida hacia Acopilco, con dirección a la Ciudad de México, lo que generó afectaciones a la circulación en la zona.

De acuerdo con los reportes, el accidente dejó diésel regado sobre la carpeta asfáltica, principalmente antes de la incorporación a la autopista, lo que representa un riesgo para los automovilistas que transitan por el lugar.

Elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al sitio para atender la situación y realizar labores de abanderamiento, así como de limpieza para evitar nuevos incidentes.

Autoridades exhortaron a los conductores a manejar con extrema precaución, reducir la velocidad y, de ser posible, tomar rutas alternas, ya que la circulación se complicó durante varias horas en dicho punto carretero.

En la carretera México- Toluca circulan en promedio entre 65 mil y 75 mil vehículos diarios, de acuerdo con estudios viales recientes; incluso, en algunos tramos se han registrado más de 77 mil unidades al día, lo que la convierte en una de las vialidades con mayor carga vehicular en la región centro del país y explica por qué cualquier incidente genera afectaciones inmediatas en la circulación.