Todo listo para la 3ª edición del Taco 5K

Zinacantepec, Méx.- El deporte y la convivencia familiar volverán a tomar protagonismo en Zinacantepec con la realización de la tercera edición de la Carrera Atlética Inclusiva “3ª del Taco 5K”, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDEZ) que busca promover estilos de vida saludables entre la población.

El evento se llevará a cabo el domingo 29 de marzo en el Jardín Constitución, donde se espera la participación de corredores de distintas edades en un ambiente totalmente familiar. Como parte de la organización, las inscripciones se realizarán un día antes, el sábado 28 de marzo, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, con la finalidad de agilizar el proceso y evitar filas el día de la competencia.

Esta carrera destaca por su carácter inclusivo, ya que está abierta tanto a la rama varonil como femenil, además de integrar una carrera especial para niños, fomentando desde temprana edad la importancia del deporte y la actividad física como parte de una vida equilibrada.

Los organizadores informaron que habrá premiación en especie para los tres primeros lugares de cada categoría, las cuales están segmentadas por edades que van desde los 7 hasta los 16 años, permitiendo una competencia justa y acorde al desarrollo de los participantes.

Más allá del aspecto competitivo, la “3ª del Taco 5K” se consolida como un espacio de encuentro para las familias de Zinacantepec, donde el ejercicio, la recreación y la inclusión se combinan para fortalecer el tejido social.