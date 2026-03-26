Zinacantepec es reconocido a nivel nacional por buenas prácticas municipales

Zinacantepec, Méx.- Zinacantepec se posiciona como referente nacional por su excelente gestión pública, por lo cual, fue reconocido por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) y la Secretaría de Gobernación como uno de los 8 mejores en buenas prácticas municipales de todo el país, destacando entre más de 2 mil municipios de todo México.

El reconocimiento recibido cobra todavía más relevancia al considerar que, de los 125 municipios del Estado de México, únicamente 2 lograron ser distinguidos con este galardón, colocando a Zinacantepec como un ejemplo de innovación, compromiso social y resultados concretos a favor de la ciudadanía.

Con gran orgullo, este reconocimiento fue entregado al presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, entregado por parte de Raúl Armando Quintero Martínez, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y otorgado en el marco de la convocatoria de Buenas Prácticas Municipales impulsada por el INAFED, misma que tiene como finalidad reconocer a los gobiernos locales que implementan acciones que generan un impacto positivo en la vida de las personas y que pueden replicarse en otras regiones del país.

“Zinacantepec fue distinguido gracias a la iniciativa “Semillas del Futuro: Transformando Escuelas, Construyendo Sueños”, una política pública enfocada en atender el rezago en infraestructura educativa mediante la construcción y rehabilitación de aulas, techumbres, sanitarios y espacios escolares dignos” afirmó el alcalde.

El logro obtenido coloca al municipio en el panorama nacional como un gobierno capaz de convertir proyectos en realidades tangibles que transforman la vida de niñas, niños y jóvenes, a través del fortalecimiento del acceso a una educación de calidad.

Este resultado es fruto del buen trabajo coordinado entre todas las áreas de la administración municipal en conjunto, entre ellas, cabe destacar a la Dirección de Educación, la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, así como la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Territorial y Urbano, quienes sumaron esfuerzos para consolidar esta política pública de alto impacto social.