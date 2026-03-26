Gobierno del EdoMéx facilita la instalación de Institutos Municipales de Planeación

Redacción

Redacción 26 marzo, 2026

26 marzo, 2026 Municipios

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Naucalpan, Méx.– Con la finalidad de garantizar un desarrollo ordenado y sostenible, el Gobierno del Estado de México promueve la instalación de Institutos Municipales de Planeación (IMPLAN) al acercar acompañamiento técnico a los ayuntamientos para fortalecer la toma de decisiones públicas referentes al desarrollo urbano.

En un encuentro de trabajo con autoridades de Naucalpan, Huehuetoca, Tecámac, Tultitlán y Tepotzotlán, la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) presentó el caso de éxito del IMPLAN del Municipio de Querétaro, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 2024.

La exposición de este modelo de éxito a cargo de Misael Adhir Quiroz Magaña, Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, permitió a los municipios mexiquenses tener parámetros claros para replicar acciones de gobernanza metropolitana y adaptar soluciones probadas a sus características territoriales para mejorar la calidad de vida de su población.

La Sedui destacó que la importancia de conformar un IMPLAN radica en su capacidad para profesionalizar la gestión urbana mediante información estratégica y el fortalecimiento del catastro.

Para los municipios, la operación de estas instancias se traduce en un mayor atractivo para la inversión y la implementación de proyectos de servicios públicos a largo plazo, a través de una planeación fundamentada en criterios técnicos.