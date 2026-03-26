SEDUI destaca rol femenino en el desarrollo metropolitano mexiquense

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Redacción 26 marzo, 2026

26 marzo, 2026 Municipios

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Lerma, Méx.- El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez reconoce e impulsa la participación de las mujeres en la planeación urbana para tener infraestructura más segura, accesible y orientada a garantizar mejores condiciones para el desarrollo de niñas, adolescentes y mujeres, afirmó Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), durante el Conversatorio Metropolitano: “La mujer y su rol en el desarrollo de las metrópolis”.

“En el caso de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, la preparación, la experiencia, el profesionalismo y la visión de las mujeres ha contribuido a la creación de políticas públicas metropolitanas y a la planeación del territorio y sus comunidades, al participar activamente en la toma de decisiones”, destacó el Secretario Maza Lara.

El funcionario subrayó el trabajo conjunto de la Sedui con la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) para garantizar mejores entornos urbanos viales en los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género, donde implementan el programa Senderos mexiquenses: Caminemos Seguras, con el que transforman calles y avenidas con más iluminación, banquetas amplias y sistemas de videovigilancia con botones de pánico.

En la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), María Esther Rodríguez Hernández, Secretaria de las Mujeres, subrayó que gran parte del funcionamiento urbano descansa en el trabajo y en los sistemas de cuidado que realizan las mujeres, quienes además enfrentan desafíos al transitar y vivir en entornos complejos.

Asimismo, destacó que, desde la SeMujeres, además de la estrategia “Caminemos Seguras”, se impulsan otras acciones como “Nos Movemos Seguras”, Red MUCPAZ y la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, iniciativas que buscan condiciones más seguras, equitativas y dignas para las mujeres en el espacio urbano.

En este espacio de reflexión organizado por la Sedui, participaron Adriana Antonio Segundo, académica y escritora mazahua; Assenet Lavalle Arenas, Directora de la iniciativa “Observatorio Ciudadano Urbano y Ambiental” de Puebla, y Arely Huerta Maqueda, integrante de Defensoras Digitales de América Latina, quienes expusieron diversos ángulos de la importancia que tienen las mujeres en la conformación y desarrollo de las metrópolis.