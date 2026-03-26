Entrega Martha Guerrero parque y avenida pavimentada en La Paz

La Paz, Méx.- “Vamos por la recuperación de las áreas verdes y deportivas del municipio, para contar con espacios de convivencia y recreación de los pacenses”, dijo aquí la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez durante la inauguración de un parque deportivo y la obra de pavimentación de una avenida principal en la zona de Lomas de San Sebastián.

La funcionaria subrayó que aún viene lo mejor, con obras que habrán de beneficiar a los habitantes de las diversas comunidades.

En el acto de apertura del parque deportivo de la calle 10, de la avenida Amado Nervo, colonia Jorge Jiménez Cantú, se destinaron más de 4 millones de pesos para su construcción, inversión procedente de recursos propios.

Esta nueva obra consiste en dos canchas, una de futbol con pasto sintético y la otra de usos múltiples, donde las personas podrán realizar su deporte favorito, mientras los menores podrán disfrutar de juegos infantiles, bajo el cuidado de los padres de familia, que podrán descansar en bancas metálicas. “Estas obras no son para beneficio de un grupo político o líder, es para la comunidad”, sostuvo la presidenta.

Adelantó que aún vienen obras importantes para el municipio, como una universidad, un bachillerato, un centro de salud y otras obras que beneficiarán a la población, “sólo hay que tener paciencia”.

La titular del ayuntamiento entregó a la comunidad la pavimentación de la calle Álamos, en el tramo de las calles Camino Real a Barranca del Muerto, en la colonia Lomas de San Sebastián, donde se construyeron guarniciones y banquetas, reductores de velocidad y balizamiento. Esta obra tuvo un costo de alrededor de 4 millones de pesos, recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FEFOM).

Ante cientos de habitantes que se dieron cita para escuchar los beneficios de la obra, la alcaldesa Guerrero Sánchez aseguró que se busca hacer un buen gobierno con obras bien hechas, y abundó que con esta obra de pavimentación se benefician alumnos de la escuela primaria “Gabriela Mistral”, así como decenas de vecinas y vecinos que a diario transitan por la zona para realizar sus actividades cotidianas.