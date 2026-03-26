GEM impulsa el empoderamiento femenino con nuevo Centro LIBRE

Tianguistenco, Méx.- En un paso firme hacia la construcción de un municipio más justo, seguro e incluyente, el Gobierno Municipal de Tianguistenco inauguró el nuevo Centro LIBRE para las Mujeres, consolidando una política pública enfocada en la protección, el acompañamiento y el empoderamiento femenino.

Este nuevo espacio es resultado de la coordinación entre el Gobierno de México, el Gobierno del Estado de México y el municipio de Tianguistenco, como parte del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres 2026, y representa un modelo de atención cercano, accesible y con enfoque humano para mujeres en situación de vulnerabilidad.

Ubicado en la carretera Santiago–Chalma, dentro del Edificio de Servicios Administrativos, el Centro LIBRE brindará atención integral a mujeres del municipio y la región, ofreciendo servicios jurídicos, psicológicos y sociales, además de impulsar la construcción de redes de apoyo y el desarrollo de nuevas oportunidades de vida.

El acto inaugural fue encabezado por la titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, María Esther Rodríguez Hernández, quien destacó la relevancia de este espacio como una herramienta concreta para acercar servicios esenciales a quienes más lo necesitan.

Por su parte, la presidenta municipal de Tianguistenco, Erika Patricia Olea De la Torre, subrayó que este logro es resultado de una visión clara de gobierno basada en la sensibilidad social y el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno.

“Durante mucho tiempo, muchas mujeres aprendieron a callar, a enfrentar solas situaciones difíciles por miedo o por falta de apoyo. Hoy, este espacio representa un cambio: un lugar seguro donde serán escuchadas, acompañadas y respaldadas. Estoy segura de que será refugio y punto de partida para muchas mujeres”, afirmó la alcaldesa.

Con esta acción, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que garanticen la seguridad, el bienestar y la autonomía de las mujeres, posicionando a Tianguistenco como un referente regional en la implementación de estrategias integrales para la prevención de la violencia de género.

El Centro LIBRE no solo representa un espacio físico, sino una red de apoyo institucional que busca fortalecer la confianza, reconstruir vidas y garantizar que ninguna mujer vuelva a sentirse sola.

Tianguistenco avanza y renace con las mujeres con acciones firmes, construyendo un presente con más oportunidades y un futuro con igualdad para todas.