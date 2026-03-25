Marlon Jiménez y Alan Uribe, por la gloria en la Copa Abierta de Muaythai Antalya 2026

Turquía.- Los peleadores mexicanos Marlon Jiménez y Alan Uribe realizarán su debut este jueves en la Copa Abierta de Muaythai Antalya 2026, renombrada competencia que reunirá más de 400 atletas de 20 nacionalidades.

Jiménez (Sub-18 en los 60 kilogramos) y Uribe (Sub-16 en los 48 kilogramos), medallistas mundiales juveniles en 2025, afrontarán este compromiso en el que subirán de peso y categoría ante algunos de los mejores exponentes a nivel internacional.

“La Federación Mexicana de Muaythai (FEMEM) ha logrado la participación de dos deportistas que ya se han consolidado antes entre los mejores tres de su categoría a nivel mundial. Este año, el seguimiento brindado los proyectará a ser referentes y poner a México en lo más alto”, dijo Óscar Pérez, presidente de la FEMEM.

“Por supuesto, agradecemos a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) por el apoyo a nuestros deportistas para estos eventos de preparación y fogueo”, agregó.

Los talentosos atletas viajaron acompañados por el entrenador José Luis Uribe. Ambos tendrán su primer combate ante peleadores locales: Jiménez en contra de Muhammed Hüseyin, mientras que Uribe hará lo propio frente a Berkay Sezgin.

La CONADE y la FEMEM continúan su trabajo en equipo con el objetivo del desarrollo de esta disciplina y la consecución de éxitos a nivel mundial, tal como ha sido con Laura Burgos, vigente bicampeona del mundo, monarca de los Juegos Mundiales Chengdú 2025 y una de las grandes referentes del deporte mexicano.