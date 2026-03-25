Discuten en el Congreso Plan B de la Reforma Electoral

Ciudad de México.- La iniciativa enviada al Senado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, referida como “Plan B”, propone diez puntos que son clave y están enfocados en reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato, lo que abarca la ampliación de los plazos para la revocación de mandato, un proceso que busca flexibilizar para que pueda solicitarse durante los tres meses posteriores al segundo o tercer año de gobierno, y la votación se realizara el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio.

La campaña de promoción para la persona gobernante: Se establece explícitamente que la persona sujeta al proceso de revocación de mandato tendrá el derecho de difundir el proceso y promover el voto a su favor.

La reducción del periodo de veda electoral: La suspensión de propaganda gubernamental en los medios de comunicación se limita a 60 días previos a la jornada de revocación de mandato, en lugar de abarcar todo el proceso.

La restricción de recursos en procesos de revocación: Quedó estrictamente prohibido utilizar recursos públicos para recolectar firmas, así como el uso de tiempos oficiales o la contratación de propaganda para promoción y difusión con fines relacionados con este proceso.

Otro punto es la reducción y paridad en los ayuntamientos: Los cabildos deberán integrarse por una presidencia municipal, una sola sindicatura y un máximo de 15 regidurías, además de respetar los principios de paridad de género vertical y horizontal.

Los otros 5 puntos son: El freno al nepotismo a nivel local: Se prohibió postularse para una presidencia municipal, sindicatura, regiduría o diputación local a cualquier persona que, en los últimos tres años, haya tenido un vínculo de matrimonio, concubinato o parentesco (hasta el cuarto grado colateral o segundo de afinidad) con quien ejerza la titularidad del cargo. La prohibición de reelección para legisladores locales: Las constituciones de los estados tendrán la obligación de establecer la prohibición de reelección para las diputaciones locales en el periodo inmediato posterior. El tope presupuestario a los congresos estatales: Se fija un límite para que el presupuesto anual de las legislaturas locales en ningún caso exceda el 0.7% del presupuesto de egresos de su respectiva entidad federativa.

Finalmente, el llamado Plan B de la propuesta realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa en discusión por los senadores que forman parte de los distintos partidos políticos como el Partido Acción Nacional (PAN), Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), el Partido del Trabajo (PT), el Verde Ecologista y por supuesto el que encabeza nuestra presidenta Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), unos a favor y otros en contra, pero, sin definir todavía si se aprueba con mayoría de votos o se desaprueba, por lo que, se sigue en espera de los resultados a través de sus votos.