Esta medalla es un paso más a ser campeón mundial y olímpico: Portillo

Redacción

Redacción 25 marzo, 2026

25 marzo, 2026 Deportes

Deportes CONADE, Portillo

CONADE, Portillo 0 Comments

Polonia.- Tras su hazaña del fin de semana en Polonia, Erick Portillo Rodríguez visitó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y al director general Rommel Pacheco para compartir su histórico logro mundialista indoor en salto de altura en Kujawy Pomorze 2026, que firmó con una marca de 2.30 metros.

El chihuahuense, que también logró su mejor marca personal, aseguró aún no procesar el resultado tan importante que su presea significa para el deporte mexicano, pero destacó que éste marca un paso más a su objetivo principal: ser campeón mundial y olímpico.

“Todavía estoy asimilando, aún no me cae el 20 de lo que acabo de hacer en la historia para México, pero mi objetivo es ser campeón mundial y campeón olímpico aún falta y esto es un paso más a esa meta”, comentó.

“Esta medalla la verdad me la imaginaba es algo por lo que he trabajado mentalmente, físicamente y para lo que entreno. Nadie se esperaba ese resultado de mí. Yo sí”, añadió.

Erick Portillo, concentrado en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), compartió que el tema mental ha sido fundamental en su camino al podio: confiar, creer, visualizar, aclarar sus dudas y manejar distintas situaciones de la mejor manera ha marcado la diferencia.

“Lo he estado trabajando bastante con la psicóloga y siento que me ayuda muchísimo, he manejado mejor las circunstancias y siento que fue justo por esa razón por la cual hice lo que hice. Salté para mí, pensé que ya era medalla segura, me emocioné muchísimo y lo logré”, compartió.

El deportista de 25 años recuerda con orgullo sus inicios, desde representar a su primaria, secundaria, municipio y estado, todo esto en su natal Chihuahua, donde vio en la Olimpiada Nacional una ventana principal para mostrar su talento en las alturas en las ediciones de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022.

Portillo pasó de ser campeón en los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 a subcampeón en el Mundial de Atletismo Indoor 2026, una transición que también tiene un punto clave en 2024, su debut olímpico en París.

“He pasado por muchísimas cosas. Soy una persona muy disciplinada, entregada y estoy feliz de poder ver al menos un poco del resultado que voy a llegar a tener todavía más en el futuro”, dijo.

Ahora Erick Portillo continuará afinando su preparación compitiendo en la Diamond League con la mira en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.