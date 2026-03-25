La SSEM impide fuga de reo tras ser llevado a consulta médica

Tlalnepantla, Méx.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), informó que una persona que se encontraba privada de la libertad, intentó darse a la fuga, mientras estaba siendo trasladado hacia una consulta médica, sin poder lograr su cometido.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12 horas del día miércoles, mientras que el interno se dirigía a un CAPASITS del mismo municipio, lugar en el que se ofrece servicios integrales, gratuitos y confidenciales para la prevención y atención del VIH e ITS (infecciones de transmisión sexual), incluyendo pruebas rápidas, diagnóstico, psicología y medicamentos antirretrovirales, que se localiza en la Calle Villahermosa y Colima, Fraccionamiento Valle Ceylán, Tlalnepantla, Estado de México, en una camioneta de la Subsecretaría de Control Penitenciario, momento en el que sobre la Avenida Jesús Reyes Heroles, golpeó la puerta y con la acción anterior, logró caer de la unidad de seguridad en la que viajaba y a sólo unos cuantos metros, fue capturado a la brevedad por el personal de custodia que viajaba con el preso.

Ante esta situación, se realizó la denuncia de hechos ante la Agencia del Ministerio Público, a fin de dar continuidad a las diligencias correspondientes por esta falta y determinará su sanción correspondiente.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad, recuerda que puede hacer uso de sus medios de comunicación oficiales, así como número telefónicos para denunciar cualquier tipo de acto ilícito.