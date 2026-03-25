Tigres anunció el final de la era Culebro

Monterrey, Nuevo León.- El Tigres UANL confirmó cambios importantes en su estructura directiva al anunciar la salida de Mauricio Culebro como presidente del club, cargo que ocupó durante los últimos cinco años. En su lugar, llegará Carlos Emilio González, quien asumirá funciones a partir del 1 de junio.

La gestión de Culebro deja números destacados para la institución regiomontana. Bajo su liderazgo, Tigres disputó tres finales de Liga MX, conquistando un campeonato, además de sumar un título de Campeón de Campeones y un Campeones Cup. En la categoría femenil, el dominio fue aún más evidente, con cuatro campeonatos de liga en cinco finales, además de tres títulos de Campeón de Campeones.

En su mensaje de despedida, Culebro agradeció el respaldo recibido durante su etapa al frente del club. “Ha sido un honor liderar esta institución. Mi compromiso se mantendrá hasta el último día para asegurar una transición ordenada”, expresó en el comunicado oficial.

Como parte de la reestructura, Carlos Valenzuela asumirá el cargo de vicepresidente ejecutivo. Con más de 15 años de experiencia en el futbol y siete dentro de Tigres, además de su labor como consultor de FIFA, será pieza clave para dar continuidad al proyecto deportivo.

Por su parte, Carlos Emilio González llega con una amplia trayectoria internacional dentro de Cemex, con más de tres décadas liderando operaciones en distintos mercados. Su perfil estratégico y capacidad de ejecución apuntan a fortalecer la visión institucional del club.

Mauricio Culebro permanecerá en funciones hasta el cierre del torneo actual, periodo en el que se llevará a cabo el proceso de transición. Tigres inicia así una nueva etapa, con el reto de mantener su competitividad y seguir siendo protagonista en el futbol mexicano.