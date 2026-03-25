Arrollan a menor ciclista en Toluca; conductor presuntamente responsable se fugó

Toluca, Méx.- Un adolescente resultó herido, luego de ser embestido por una unidad de transporte público en la intersección de Avenida Las Torres y Salvador Díaz Mirón, en la capital mexiquense. El operador del vehículo presuntamente habría abandonado el lugar tras el incidente.

De acuerdo con los informes, el percance ocurrió la mañana de ayer miércoles, cuando el joven de 16 años circulaba en bicicleta a la altura de una agencia automotriz, en ese punto, fue arrollado por un vehículo de la línea Colón Nacional.

Testigos señalaron que, tras el choque, el conductor descendió de la unidad; sin embargo, minutos más tarde se retiró del sitio, presuntamente con apoyo de otra persona, dejando al menor lesionado junto a su bicicleta sobre la banqueta.

Elementos de seguridad pública arribaron posteriormente al lugar, aunque ya no localizaron al presunto responsable. En tanto, paramédicos brindaron atención prehospitalaria al adolescente y lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

En tanto, las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes para dar con el paradero del conductor involucrado.