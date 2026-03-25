Equipos mexicanos aprovechan fecha FIFA con amistosos en EE.UU.

Toluca, Méx.- Aunque la Liga MX entra en pausa por la Fecha FIFA de marzo, varios de sus equipos mantendrán actividad con partidos amistosos en Estados Unidos, buscando no perder ritmo de competencia rumbo a la fase decisiva del Clausura 2026.

El primer encuentro destacado será el de Cruz Azul ante Atlético Nacional, el 25 de marzo en San José, California. La escuadra celeste, dirigida por Nicolás Larcamón, afrontará el duelo con bajas importantes, como Erik Lira y Carlos Rodríguez, convocados con la selección mexicana.

Posteriormente, el 28 de marzo, Club América y Tigres UANL se enfrentarán en Arkansas, en un compromiso que incluirá participación de sus planteles varoniles y femeniles. Ambos conjuntos llegarán con ausencias derivadas de la actividad internacional.

La gira continuará el 29 de marzo con el Clásico Tapatío entre Atlas FC y Club Deportivo Guadalajara en Los Ángeles, un duelo que promete intensidad tras el reciente antecedente favorable para Chivas.

Más allá del espectáculo, estos encuentros servirán para afinar detalles tácticos y dar minutos a jugadores que buscan consolidarse en sus respectivos equipos, además de fortalecer el vínculo con la afición mexicana en la Unión Americana.

Una vez concluida la Fecha FIFA, la Liga MX reanudará su calendario el 3 de abril con la jornada 13. El enfrentamiento entre Guadalajara y Pumas destaca como uno de los más atractivos, con ambos equipos en buena forma y con aspiraciones de mantenerse en la parte alta de la tabla.