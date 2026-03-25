Aseguran 53 “Anexos” en EdoMéx por probable comisión de diversos ilícitos

Toluca, Méx.- Fueron asegurados 53 Centros de Rehabilitación de Adicciones conocidos como “Anexos”, por su probable comisión de diversos ilícitos y los cuales funcionaban de manera irregular, lo anterior al llevar a cabo operativas en 94 de estos centros, siguiendo en operación los 41 restantes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (COPRISEM), la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), Protección Civil, así como la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM), llevaron a cabo intervenciones en los referidos “Anexos”.

A través de actos de investigación se logró establecer que, al margen de las conductas penales que se pudieran acreditar, un gran número de estos lugares operan en condiciones que representan un riesgo para la seguridad y salud de las personas usuarias.

Asimismo, se pudo ver que es difícil su identificación para su supervisión ya que funcionan al interior de casas particulares o bodegas, circunstancias que facilitan que se relacionen con actividades ilícitas, aunado a ello, otros operan sin cumplir con las mínimas condiciones de seguridad y salubridad necesarias para brindar servicios de intervención y rehabilitación, además de carecer del personal capacitado o idóneo para este tipo de tratamientos.

La información señala que se pudo constatar que la gran mayoría de personas internas son mayores de edad, no obstante, se encontraban ahí en contra de su voluntad.

Asimismo, el establecimiento no cuenta con el expediente clínico de cada interno, tal y como lo exige la Ley General de Salud para estos casos de internamiento de personas en un Centro de Rehabilitación.

Lo anterior resulta relevante, toda vez que, incurre en el delito de privación de la libertad cualquier particular que, por cualquier medio, restrinja o anule la libertad personal de otro, ya sea mediante su retención, coacción o al obligarlo a celebrar actos o contratos que limiten su libre autodeterminación.

Asimismo, la Fiscalía del Estado de México ha identificado que algunos de estos centros son utilizados por integrantes de estructuras delictivas como “refugio”, para evadir la acción de la justicia.

También, se advierte que, en algunos de estos lugares, se desarrollan actividades ilícitas, toda vez que algunas personas internas son obligadas a participar en la venta de estupefacientes o son reclutadas para la comisión de otros delitos.

Desde el 1 de julio de 2025 al 22 de marzo de 2026, esta Institución inició 152 expedientes de investigación por la probable comisión de actividades ilícitas como homicidio, extorsión, privación de la libertad, desaparición, trata de personas, abuso sexual y lesiones, entre otros, todos ellos relacionados con el funcionamiento de “Anexos”.

La información, señala que, sólo fueron asegurados aquellos “Anexos” con servicio de internado o albergue, es decir, aquellos en los que los pacientes pernoctan, por lo que quedaron exentos los sitios en los que se imparte “Terapia de Reflejo”.

Asimismo, resulta importante precisar que, el despliegue operativo previó la posible reubicación de los internos, por lo que, de las mil 599 personas que se encontraban albergadas en los 53 “Anexos” que fueron asegurados, mil 518 fueron reintegradas a sus redes familiares, 80canalizadas a algún Centro de Rehabilitación con funcionamiento dentro de la norma y sólo una persona solicitó su externamiento voluntario, al carecer de redes familiares.