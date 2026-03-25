Finaliza seminario de exportación de agro, vinos y licores a Canadá

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores realizó un seminario virtual de exportación de productos agroalimentarios, vinos y licores mexicanos hacia Canadá, coordinado por la Dirección General de Diplomacia Económica, en estrecha colaboración con la Embajada de México en Canadá, los consulados generales de México en Montreal y Toronto, así como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.

El seminario, realizado del 23 al 25 de marzo, reunió a más de 2 mil personas registradas de las 32 entidades federativas, lo que permitió articular un espacio de alcance nacional con participación de actores del sector empresarial y académico, así como de sociedad civil y de los tres órdenes de gobierno.

En este contexto, destacó que el 90% de las personas participantes pertenecen a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), en línea con el compromiso de la Cancillería por ampliar el acceso a herramientas de internacionalización. Asimismo, la audiencia estuvo integrada en un 53% por mujeres.

En el acto inaugural participaron el director general de Diplomacia Económica, Farid Hannan; el embajador de México en Canadá, Carlos Manuel Joaquín González; los cónsules generales de México en Montreal y Toronto, el embajador Víctor Manuel Treviño y el embajador Iván Sierra, respectivamente; el coordinador de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Santiago Ruy; el representante residente adjunto del Programa del PNUD en México, Daniel Vargas y la directora general de la Cámara de Comercio de Canadá en México, Carla Bustillos.

El seminario ofreció orientación y recomendaciones técnicas para facilitar la inserción de empresas mexicanas en el mercado canadiense, particularmente a las regiones de Ontario y Quebec, mismas que constituyen puntos estratégicos de entrada a ese país.

Todas las sesiones fueron grabadas y se pueden ver a través de la siguiente liga: https://www.undp.org/es/mexico/foro-exportacion-agroalimentaria.