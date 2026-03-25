Disminuye 43% los delitos de alto impacto en EdoMéx durante el primer bimestre de 2026

Toluca, Méx.– De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el Estado de México los delitos de alto impacto disminuyeron 43 por ciento durante el primer bimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado, al pasar de 12 mil 667 a 7 mil 226 eventos, muestra del trabajo coordinado de los tres órdenes de Gobierno en la Mesa de Paz que encabeza diariamente la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

“En la Mesa de Paz revisamos que, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se tuvo un decremento de 43 % en la incidencia delictiva de alto impacto, de enero a febrero de 2026 en comparación al mismo periodo en 2025. Los 12 delitos de alto impacto presentan una tendencia a la baja, gracias a la coordinación entre todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno”, dijo la Mandataria mexiquense en sus redes sociales.

Los 12 delitos clasificados como de alto impacto presentaron una variación a la baja, entre los que destacan: secuestro (-75 %); extorsión (-58 %); robo de vehículo sin violencia y feminicidio (-55 %) y robo de vehículo sin violencia (-52 %).

Estos resultados derivan de una estrategia integral que atiende las causas del delito mediante acciones preventivas, entre ellas, los programas Caminemos Seguras y Nos Movemos Seguras, así como espacios de apoyo, refugios y Centros LIBRE y UNIDAS; además, contempla el combate a redes criminales a través de las operaciones Liberación, Atarraya y Enjambre, junto con el fortalecimiento en la capacitación y equipamiento de los cuerpos de seguridad.

Las acciones dan muestra de que la seguridad de las familias mexiquenses son una prioridad para el Gobierno del Estado de México, por lo que se trabaja en territorio para lograr la transformación de la entidad en un lugar tranquilo que propicia el sano desarrollo con justicia social.

En la Mesa de Paz número 55 del año participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; y Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.