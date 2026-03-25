Cablebús se presentará el próximo martes: Gobierno del estado

Falso que el poder judicial haya determinado una suspensión definitiva

Desde Puebla

En el proyecto del cablebús NO EXISTE SUSPENSIÓN DEFINITIVA, señala el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa de circuito ante el recurso del colectivo Hermanos Serdán, vecinos de Prados Agua y la Asamblea Social de Agua (ASA) POR LA FALTA DE ELEMENTOS DE PESO DE LOS INCONFORMES, que manifestaban tala de árboles y el impacto que, según ellos, causaría al medio ambiente.

De hecho, dicho tribunal determinó que el juez Jorge Arroyo Martínez, del Juzgado Séptimo, no se pronunció respecto a la suspensión que impidiera la tala, remoción, traslado, poda o cualquier menoscabo que afecta la vegetación por el proyecto del cablebús.

El proyecto gubernamental será presentado el próximo 31 de marzo, mientras sigue el diálogo con grupos ambientalistas, para explicarles el impacto del proyecto y sus beneficios en materias de transporte público, ecológica, económica y turística.