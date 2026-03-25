Cae presunta banda dedicada al robo de casas en Metepec

Metepec, Méx.- Una rápida y efectiva operación de la Policía municipal permitió la detención de cuatro hombres presuntamente responsables de un robo con violencia en una vivienda de la colonia agrícola Lázaro Cárdenas.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor del mediodía, cuando la propietaria de la casa reportó la presencia de los delincuentes en el interior de su hogar. Según el reporte oficial, los hombres sustrajeron dinero, aparatos electrónicos, videojuegos y dispositivos móviles, para luego huir a bordo de un vehículo Nissan Máxima negro, con dirección a la avenida Lerma.

Gracias a un dispositivo de inteligencia y seguimiento mediante tecnología y cámaras de videovigilancia, los elementos de la corporación lograron la detención de Jorman “N”, Abimael “N”, Maximiliano “N” y Cristian “N”, este último originario de la Ciudad de México y con antecedentes por robo a vivienda.

El vehículo, los objetos recuperados y los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las indagatorias y aplicar, en su caso, la sanción correspondiente.

Autoridades municipales reiteraron su compromiso con la seguridad de las familias metepequenses, asegurando que estas acciones son muestra del esfuerzo constante por mantener la tranquilidad en el municipio.