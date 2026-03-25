Artesanos mexiquenses destacan en Concurso de Judas 2026

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México realizó la XXXIII edición del Concurso de Judas 2026, con el objetivo de conservar la tradición de la cartonería y reconocer el trabajo de las y los artesanos mexiquenses.

A través de la Secretaría de Cultura y Turismo, el certamen reunió 42 piezas que se presentaron en el Centro Cultural Mexiquense, donde se llevó a cabo su registro, exhibición y evaluación.

En esta edición las piezas ganadoras con de creadoras y creadores de los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl, Atlautla, Lerma, Chimalhuacán, Apaxco, San Mateo Atenco, Almoloya de Juárez, Tultepec, Metepec, Tenango del Valle, Toluca y Tlalnepantla, así como de las alcaldías de Coyoacán y Xochimilco de la Ciudad de México.

El jurado calificador reconoció a 10 artesanas y artesanos en la categoría de Judas Tradicional, quienes destacaron por la calidad, técnica y creatividad de sus piezas:

Iván Michel Contreras Luquin, de Tultepec, con su obra ¿A Ca… Gallito de palo?

Lorena López Berrones, de Apaxco, con Yo no soy Xocoyol, ¡Yo soy algo peor!

Carlos Arredondo Martínez, de Xochimilco, con la pieza, El Huehue

Oscar Benlloset Sánchez García, de Metepec, con Las raíces de los Judas en México.

José Andrés Solano Sánchez, de Tultepec, con El Diablo no es como lo pintan.

Alejandro Martínez López, de Almoloya de Juárez, con Satanás en la guerra y en la paz.

Maricela Eleno Romero, de Lerma, Mi México de cartón, Tlanamacani.

Peria Natividad Guzmán Soto, de Lerma, con Gallito de Oro.

Cruz Antonio Hernández Lara, de Metepec, con la obra El Diablo y el mexicano que lo amarró de los cuernos.

Jonathan Puga Soto, de Toluca, con El cartonero.

En la categoría de Nuevas Tendencias, el jurado distinguió tres propuestas que aportan una visión contemporánea a esta tradición:

María Alejandra Spíndola Consuelo, de Coyoacán, con el Toro endiablado.

Christian Ortiz Eleno, de Metepec, con El Masiosare.

Diego Pérez Zúñiga, de Atlautla, con la pieza Chencho, El Titiritero.

Los resultados oficiales se pueden consultar en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo, en Facebook, Instagram y X como @CulturaEdomex.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México conserva el arte popular y mantiene vivas las tradiciones que forman parte de la identidad cultural mexiquense.