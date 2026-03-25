INE Ixtapaluca cambia de sede para ofrecer atención más accesible a la ciudadanía

Toluca, Méx.– Con el objetivo de mejorar la accesibilidad y eficiencia en la atención ciudadana, el Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de México anunció el cambio de domicilio del Módulo de Atención Ciudadana (MAC) 151251, ubicado en el municipio de Ixtapaluca.

Desde el pasado 11 de marzo de 2026, este módulo comenzó a operar en su nueva sede en Plaza Galerías Ixtapaluca, en Avenida Cuauhtémoc número 03, locales 3, 4 y 5, ofreciendo un espacio moderno y más cómodo para los usuarios.

En esta nueva ubicación, los ciudadanos podrán realizar todos los trámites relacionados con la Credencial para Votar, incluyendo la inscripción por primera vez, corrección de datos personales o domicilio, cambio de domicilio, reposición por robo o extravío, reincorporación y reemplazo por vigencia.

Para llevar a cabo cualquier gestión, es necesario presentar la documentación original correspondiente: acta de nacimiento certificada, identificación oficial vigente con fotografía y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

El INE recomienda a los usuarios agendar una cita previamente para optimizar su tiempo y evitar filas, a través del portal oficial ine.mx/credencial

o llamando a INETEL al 800 433 2000.

El horario de atención del módulo es de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 8:00 a 15:00 horas. Además, los ciudadanos pueden consultar la ubicación y horarios de todos los módulos en el sitio ubicatumodulo.ine.mx

Con este traslado, el INE Estado de México refuerza su compromiso de acercar los servicios a la población, garantizando atención ágil, segura y de calidad. Para más información, los interesados pueden seguir las redes sociales del instituto: INE Estado de México y @INEedomex.