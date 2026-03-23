UAEMéx reitera cero tolerancia a la violencia en Centro Universitario Neza

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) reiteró que no hay cabida para ningún tipo de violencia al interior de la institución, por lo que ha emprendido acciones jurídicas para atender las denuncias presentadas por la comunidad estudiantil del Centro Universitario Nezahualcóyotl.

A través de sus redes sociales oficiales, la UAEMéx informó que, tras las manifestaciones y el paro de actividades que inició el pasado 10 de marzo, se actuó de manera inmediata para entablar diálogo con el alumnado y atender las principales demandas, relacionadas con casos de violencia y acoso sexual ocurridos en años anteriores.

Como parte de las medidas implementadas, la institución determinó la separación de dos personas integrantes de la planta académica y administrativa, con el objetivo de garantizar que las investigaciones en curso se desarrollen sin afectar el entorno universitario. Asimismo, dieron cauce legal a las denuncias a través de la Consejería Jurídica.

De manera paralela, puntualizaron que la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados brinda acompañamiento a las personas denunciantes para evitar la revictimización, mientras que instancias internas como la Dirección de Evaluación y el Órgano Interno de Control realizan las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades.

La UAEMéx subrayó que ningún interés político puede estar por encima del bienestar y la formación académica de su comunidad, por lo que llamó a mantener el diálogo y construir acuerdos que permitan retomar las actividades académicas.

Finalmente, la Máxima Casa de Estudios de la entidad, reafirmó su compromiso de garantizar espacios seguros, así como de fortalecer la confianza institucional mediante acciones firmes, apegadas a la legalidad y con pleno respeto a los derechos de estudiantes, docentes y personal administrativo.