Nestlé anuncia inversión histórica de 455 mdd en el Estado de México

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó el anuncio de inversión de 455 millones de dólares por parte de Nestlé México, destinado a ampliar la capacidad productiva de sus cinco centros de producción en la entidad, así como de sus centros de distribución en Toluca, Cuautitlán y Tepotzotlán. Además, se anunció la construcción de un nuevo centro de distribución en Zumpango, fortaleciendo la presencia de la multinacional en la región y generando nuevas oportunidades de empleo.

Durante el evento, la gobernadora destacó la relevancia de esta inversión para impulsar una transformación con justicia social en la entidad. “La justicia social de la que tanto hablamos solamente se puede echar a andar cuando se conjuntan esfuerzos y cuando se echan a andar proyectos como este”, señaló. Gómez Álvarez reconoció el compromiso de Nestlé y subrayó que “gracias a su confianza, hoy podemos anunciar esta inversión histórica que representa esperanza para nuestra gente y para el rumbo de la transformación del Estado de México”.

La gobernadora recordó su relación histórica con Nestlé, señalando que fue una de las primeras empresas en apoyar el programa de Educación Dual durante su gestión como Secretaria de Educación.

Resaltó la importancia de la inversión para generar empleos, capacitar a jóvenes y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Asimismo, destacó el compromiso de la empresa con el bienestar animal y su participación en programas de donación de alimentos para seres sintientes, subrayando que estas acciones reflejan un modelo de desarrollo económico con rostro humano

“Grupo Nestlé, una empresa con historia, tradición y liderazgo mundial, reitera su confianza en esta tierra mexiquense. Esta inversión histórica representa esperanza para nuestra gente y para el rumbo de la transformación que, con transparencia y trabajo en equipo, estamos impulsando”

la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reiteró su compromiso con las familias mexiquenses y con un modelo de desarrollo que combina crecimiento económico con bienestar social, además de refrendar su colaboración con el crecimiento de esta empresa. “Agradezco a Nestlé por confiar en nuestra gente y en nuestro Estado; juntos seguiremos construyendo una mejor justicia social para todos”, concluyó.

La secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, destacó que la entidad se consolida como un polo industrial y logístico de relevancia nacional. “Este anuncio es posible gracias al posicionamiento del Estado de México como un motor indiscutible del desarrollo nacional, derivado de la certeza y confianza en su política económica. Celebramos que Nestlé continúe invirtiendo en nuestra gente y en la industria que alimenta no solo a México, sino al mundo”, afirmó.

Destacó que, entre septiembre de 2023 y enero de 2026, las empresas de capital nacional en la industria alimentaria han invertido 3,929 millones de pesos en la entidad, mientras que las de capital extranjero sumaron 1,203 millones de dólares, cifra que representa casi el 10% de la inversión extranjera total en el estado. La industria alimentaria mexiquense emplea a más de 54,600 personas, equivalentes al 14% del total nacional, consolidando a la región como un eje estratégico de crecimiento y desarrollo.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Nestlé México, Fausto Acosta, resaltó la importancia del Edo Méx para la compañía. “México es nuestro cuarto país más importante a nivel mundial y el segundo a nivel global en inversión. Traemos nuevas tecnologías, expandimos nuestra capacidad productiva y buscamos generar empleos dignos y bienestar a toda la población mexicana”.

Anunció que Nestlé México realizará una inversión de 275 millones de dólares en la entidad, destinada a ampliar la capacidad productiva de sus tres plantas y que a la inversión inicial se sumarán 180 millones de dólares adicionales para el nuevo centro logístico en Zumpango, reafirmando el compromiso de la empresa con el estado y con la generación de empleo.

El vicepresidente de Asuntos Corporativos y Creación de Valor Compartido de Nestlé México, Javier León Calle, enfatizó la relevancia del Estado de México en la producción nacional: “Gran parte de nuestra producción fabril y de nuestras marcas más queridas sale del Estado de México. Aquí tenemos la fábrica de Nescafé, de culinarios y de chocolates, desde donde se distribuye a todo el país. Cada diez tazas de café que toman los mexicanos, cinco salen de esta planta, lo que nos llena de orgullo”, expresó.

Con este anuncio, el Estado de México reafirma su posición como un núcleo industrial y logístico clave del país, consolidando alianzas estratégicas con el sector privado y promoviendo un modelo de desarrollo económico que combina crecimiento y bienestar social para sus habitantes.

Asistieron al evento Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Rosa María Cordero, Vicepresidenta de cafés y bebidas de Nestlé México; Javier León, Líder de Asuntos Corporativos y Creación de Valor Compartido de Nestlé México; Ricardo Moreno Bastida, Presidente Municipal de Toluca; así como integrantes del Gabinete estatal, diputadas y diputados locales, directivos y colaboradores de Nestlé.