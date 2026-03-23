Inauguran tiendas para apoyar a disminuir la pobreza alimentaria en Zinacantepec

Zinacantepec, Méx.- Con el sólido compromiso de disminuir la pobreza alimentaria y garantizar el acceso a productos básicos a precios accesibles, el Gobierno Municipal de Zinacantepec llevó a cabo la inauguración de una Tienda de Alimentación para el Bienestar en la comunidad de San Bartolo El Viejo, perteneciente a Santa María del Monte en Zinacantepec.

Este nuevo espacio permitirá a las familias a acceder a más de 600 productos de la canasta básica y artículos de higiene, misma acción que propiciará un margen de ahorro significativo en la economía diaria, en el evento, se hizo la invitación a la población a respaldar esta iniciativa mediante el consumo de los productos disponibles, a fin de fortalecer el desarrollo local y el tejido social.

El presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros, subrayó que cada decisión de su administración está enfocada en dignificar la vida de las y los zinacantepequenses: “Un gobierno no puede ser indiferente cuando su gente tiene hambre. Llevamos cinco años cumpliendo; no venimos a señalar problemas, venimos a resolverlos. Esa es nuestra forma de gobernar. Debemos mantenernos unidos como un solo municipio, donde nadie se quede atrás”, aseveró.

El alcalde destacó que estas acciones representan esperanza y reflejan un gobierno que actúa con sensibilidad y compromiso social: “Estamos del lado de la gente, con hechos concretos. Seguiremos impulsando programas que reduzcan las desigualdades sociales, porque un Zinacantepec donde el bienestar llegue a cada rincón es posible”.

Por su parte, el jefe de Almacén de Villa Victoria, Eliseo Suárez Pascoe, informó que, con esta apertura ya suman nueve tiendas de este tipo en el municipio de Zinacantepec. Destacó que estas acciones están alineadas con el objetivo de “Hambre Cero” de la Agenda 2030, que busca poner fin al hambre, garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, asegurando una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

Además, es importante señalar que, se inauguró una tienda más en la comunidad de San Luis Mextepec, ampliando el alcance de este programa en beneficio de más familias.

En este evento se encontraban presentes las regidoras y regidores, autoridades auxiliares y beneficiarios, quienes reconocieron la importancia de estas acciones para mejorar la calidad de vida de la población.

Cabe mencionar que, con estas iniciativas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar por un Zinacantepec más justo, solidario y con mejores oportunidades para todas y todos.