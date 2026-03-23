Refuerza Metepec vigilancia turística en inicio de la primavera

Metepec, Méx.- Con el arranque de la temporada primaveral y el incremento en la afluencia de visitantes, el gobierno municipal de Metepec reforzó los recorridos de la Policía Turística en los principales puntos de interés, con el objetivo de garantizar la seguridad y mantener una cercanía constante con la ciudadanía.

Durante este fin de semana, elementos de la corporación realizaron patrullajes en zonas de alta concurrencia, donde además de sus labores preventivas, interactuaron con vecinos y turistas, brindando orientación y apoyo. En estos recorridos destacó la presencia de “Lorenzo”, un perro integrante del equipo K9 que ha comenzado a ganarse la simpatía de la población.

El alcalde Fernando Flores Fernández subrayó la importancia de mantener la vigilancia en esta temporada, al tiempo que resaltó el enfoque humano de la corporación. “Fin de semana en Metepec y la Policía Turística ya anda en lo suyo, recorriendo los puntos más visitados para cuidar y estar cerca de vecinos y visitantes. Y claro, con Lorenzo, que además de apoyar en las labores, siempre se roba las sonrisas”, expresó.

Asimismo, el edil presentó formalmente a “Lorenzo”, un can de dos años de edad que forma parte del agrupamiento K9 del municipio. De acuerdo con la autoridad local, el ejemplar lleva cuatro meses en entrenamiento en la escuela K9 Metepec, donde ha desarrollado habilidades para integrarse a tareas de vigilancia y proximidad social.

“Hoy les quiero presentar a Lorenzo, parte de nuestro gran equipo K9. Un compañero fiel, valiente y siempre listo para entrarle cuando se necesita. Conózcanlo, les va a caer muy bien”, compartió el alcalde a través de sus redes sociales.

En Metepec, autoridades destacaron que este tipo de acciones buscan fortalecer la confianza entre la población y los cuerpos de seguridad, especialmente en temporadas de alta actividad turística, donde la vigilancia y la atención oportuna resultan fundamentales para garantizar una estancia segura y agradable tanto para visitantes como para habitantes del municipio.