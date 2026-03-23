“Benemérito de las Américas”, pilar de la soberanía nacional: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- Durante la ceremonia conmemorativa del 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, destacó que el “Benemérito de las Américas” fue figura fundamental, en la consolidación de la República y defensor incansable de la soberanía nacional.

Durante el acto cívico, Pérez Cruz resaltó que el espíritu de Juárez vive en cada acción de dignidad nacional y guía el actuar de las instituciones actuales en la construcción de un país libre y justo.

Recordó la trayectoria del ilustre oaxaqueño, y subrayó que Juárez no solo pertenece al pasado, sino que es una inspiración para las generaciones presentes, pues su vida demuestra que el poder emana únicamente de la voluntad del pueblo y no de intereses ajenos o privilegios.

En el evento, el alcalde enfatizó que ser liberal, según el legado juarista, implica reconocer que la libertad y los derechos son inherentes a la condición humana.

El presidente municipal, hizo un llamado “a mantener vigente el amor a la patria construido desde la adversidad y la convicción, principios que orientan la transformación y el progreso en nuestra ciudad de Tlalnepantla”