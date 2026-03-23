Conmemora Ricardo Moreno 54 aniversario del Mercado Licenciado Benito Juárez García

Toluca, Méx.- El presidente municipal, Ricardo Moreno, conmemoró el 54 aniversario del Mercado Licenciado Benito Juárez García, espacio emblemático lleno de historia y esfuerzo de las y los locatarios quienes son pilar de la economía local.

Acompañado por la presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros Velázquez, el alcalde señaló que el Mercado Juárez, a lo largo de su historia, ha evolucionado hasta consolidarse como el más importante en la capital, al ser un espacio donde diariamente se desarrollan actividades económicas que sostienen a miles de familias, pues este lugar no solo representa comercio, sino que también identidad, tradición y cohesión social, al ser punto de encuentro entre comerciantes y consumidores.

Asimismo, Moreno Bastida resaltó que durante la administración se impulsan acciones para la recuperación integral de la zona, como el mejoramiento del alumbrado, bacheo y rehabilitación de espacios públicos, además de devolver la vida a la explanada del mercado, que hoy nuevamente es un punto de convivencia y actividad comunitaria.

Detalló que los avances en materia de simplificación administrativa permiten que en un plazo de 48 horas puedan tramitarse licencias de bajo impacto, por lo cual llamó a los comerciantes a regularizarse y cumplir con sus obligaciones, a fin de evitar prácticas irregulares y fortalecer un entorno transparente.

Por su parte, la Directora General de Desarrollo Económico, Yolanda Esquivel, destacó que este aniversario representa una oportunidad para reconocer la importancia de los mercados como el corazón de la economía social, por ello, en representación de los locatarios, Joel Pérez, reconoció la labor del Gobierno municipal por fortalecer y recuperar el carácter emblemático de este comercio tradicional.

Finalmente, Moreno Bastida, entregó autorizaciones de funcionamiento a locatarios del Pasaje Terminal, quienes previamente realizaron su trámite en la Dirección General de Desarrollo Económico.