EdoMéx celebra el Día del Agua destacando comunidades originarias

San Felipe del Progreso, Méx.– En el marco del Día Mundial del Agua 2026, el Gobierno del Estado de México realizó actividades deportivas, culturales y académicas en la presa Tepetitlán, ubicada en el municipio de San Felipe del Progreso, donde se reconoció la participación de las mujeres e integrantes de comunidades, ejidos y pueblos originarios en el cuidado de este recurso natural.

Esta jornada se realizó a través de la Secretaría del Agua (Sagua), encabezada por José Arnulfo Silva Adaya, donde destacó que la gestión de este líquido parte del territorio, las cuencas, los bosques y la vida cotidiana, con una visión de responsabilidad pública y justicia social.

Como parte de esta iniciativa, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación mexiquense, a través de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), realizó una carrera de seis kilómetros con meta en dicha presa, en la que participaron alrededor de 150 personas. La Sagua entregó reconocimientos a Mónica López y Edwin García, en categorías femenil y varonil.

También se llevó a cabo una ceremonia tradicional otomí con ofrenda al agua, además de actividades culturales como la participación del coro infantil otomí Ñhato Nthekunthe, del municipio de Temoaya, y la danza mazahua del grupo Mirasoles. El programa incluyó una caminata con explicación histórica y una exposición sobre inundaciones y acciones de prevención. Productores locales ofrecieron textiles, lo que contribuye a la economía de la región.

Al evento asistieron Alejandro Santiago Sánchez Vélez, Director General de Probosque; Ilse Eugenia Torres Enríquez, Secretaria Técnica de la Mesa Interinstitucional de Prevención de Inundaciones y Contingencias 2026; así como autoridades municipales de la región.