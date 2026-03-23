Necesario regular centros de rehabilitación ante aumento de consumo en EdoMéx: Martínez

Toluca, Méx.- El diputado Octavio Martínez Vargas anunció que trabaja en la elaboración de una iniciativa para regular los centros de rehabilitación contra adicciones en el Estado de México, ante el incremento de consumidores, particularmente entre jóvenes que inician a edades cada vez más tempranas.

Así lo anunció durante el Foro Legislativo de Escucha y Vinculación con Asociaciones Civiles y Centros de Rehabilitación para la Construcción de Políticas Públicas en Materia de Rehabilitación, el legislador advirtió que, tras los recientes operativos realizados por la Fiscalía mexiquense en municipios como Ecatepec, Tlalnepantla, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl, alrededor de tres mil personas que se encontraban en estos espacios quedaron fuera de tratamiento, sin seguimiento y en condiciones de vulnerabilidad.

“Hoy están en sus casas, en la calle o quién sabe dónde”, alertó, al subrayar el vacío que dejó el cierre de estos centros sin una estrategia integral que garantice alternativas de atención.

En el mismo foro, familiares de personas que fueron desalojadas de los centros intervenidos coincidieron en la urgencia de establecer un marco legal que permita su operación bajo reglas claras, supervisión y acompañamiento institucional, evitando su desaparición total.

Los participantes advirtieron que la falta de estos espacios podría agravar problemas de seguridad pública, al señalar que, de acuerdo con datos expuestos, hasta el 80 por ciento de los delitos se cometen bajo el influjo de sustancias.

Ante representantes de dichos centros, Martínez Vargas adelantó que la iniciativa en proceso buscará equilibrar la necesidad de supervisión y legalidad con la permanencia de estos centros, considerados por muchas familias como la única alternativa frente a las adicciones.

El diputado Martínez Vargas, reconoció la labor que llevan a cabo estos centros de rehabilitación que han ayudado a miles de jóvenes a salir de alguna adicción y por ello es que se hacen necesario que existan de manera regulada.