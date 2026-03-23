OAPAS Naucalpan celebra Día Mundial del Agua con actividades culturales, artísticas y deportivas

Naucalpan, Méx.- Durante la celebración del Día Mundial del Agua, el campo deportivo y la pista de atletismo fue el escenario en el que cientos de corredores y asistentes al Festival del Agua en la Unidad Cuauhtémoc, impulsado por el Gobierno de Naucalpan, se concentraron para formar parte de la carrera atlética, actividades culturales, artísticas y deportivas.

En este evento organizado por el Organismo del Agua Municipal (OAPAS), el Museo del Agua fue una de las principales atracciones para todas y todos los asistentes, quienes crearon conciencia de la importancia de este elemento esencial para la vida y también sobre la importancia de su cuidado.

El Director del OAPAS, Ricardo Gudiño Morales, dio la bienvenida a las y los asistentes a nombre del Presidente Municipal, Isaac Montoya y destacó que el agua es un bien natural y que se resume en una frase simple y poderosa: Sin agua, no hay vida.

Agregó que este bien natural permite el desarrollo de cada persona y el mundo en general y que sin su cuidado no hay futuro. Dijo que cada gota que se bebe, cada plato que se lava, cada sueño que la humanidad construye, depende de este tesoro azul que necesitamos todas y todos.

El escultor, artista plástico y creador de estas obras, César Menchaca, mencionó que la recolección de plástico PET, para crear a “Chiquino”, personaje encargado del proyecto Rescate H2O Misión Mundial, avanza de buena forma. Se calcula que se requieren de 3 a 4 toneladas de material plástico para elaborar a “Chiquino” Mundialista.

En el mes de octubre, el OAPAS, junto con otras direcciones presentaron este proyecto y se colocaron 5 balones gigantes (contenedores) en lugares de mayor afluencia como el Toreo, Parque Naucalli, el Palacio Municipal y otros lugares, para captar la mayor cantidad de materiales plásticos y crear a “Chiquino” de grandes dimensiones.

Este personaje, también tiene una serie animada con diversas acciones, el superhéroe, un cacomixtle naucalpense y dos amigos, enseñan a niñas y niños la importancia de evitar que los materiales plásticos lleguen al mar y contaminen los cuerpos de agua.

En el Festival del Agua, también participaron el IMNIS, IMCUFIDEN, DIF, Medio Ambiente y representantes de la CONAGUA con una burbuja informativa.

En cada actividad, carrera deportiva 3K y caminata recreativa; fútbol, stands informativos y de cultura del agua, las y los asistentes, acumularon puntos para obtener la playera oficial y la medalla del evento.