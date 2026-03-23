Aprueban en Comisiones dar atención preferente y digna a adultos mayores

Toluca, Méx.- Es aprobada en Comisiones Legislativas Unidas para la Atención de Grupos Vulnerables / Desarrollo y Bienestar Social, el dictamen de la iniciativa impulsada por el diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida, para fortalecer la atención a personas adultas mayores en el Estado de México.

Dicho dictamen que se espera que este día sea abordado en pleno camaral, destaca que no implica gasto adicional, ni la creación de nuevos programas, ni modificaciones a la estructura administrativa.

“En un entorno donde las políticas públicas suelen enfrentarse a cuestionamientos por su impacto presupuestal, la propuesta plantea una ruta distinta: mejorar la calidad del servicio sin ampliar el aparato gubernamental”, señaló el proponente.

Asimismo, el legislador comentó que la iniciativa se centra en establecer con claridad la obligación de brindar atención preferente, digna y expedita a las personas adultas mayores, eliminando la discrecionalidad que hoy persiste en oficinas y dependencias.

Aunque la ley reconoce este derecho, su aplicación depende en muchos casos de criterios internos o de la voluntad del personal, lo que genera desigualdad en el trato hacia uno de los sectores más vulnerables.

En tiempos de presión financiera y alta exigencia ciudadana, el enfoque cobra especial relevancia al apostar por una administración más ordenada, sensible y funcional.

La propuesta, además, coloca en el centro la dignidad de quienes han contribuido durante décadas al desarrollo de la entidad, bajo una premisa clara: no se trata de gastar más, sino de atender mejor.