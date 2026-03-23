Capacita Neza a mujeres en optometría y salud visual

Nezahualcóyotl, Méx.- El alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, encabezó el arranque del programa “Amigo de tus Ojos”, una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo económico, la autonomía y el bienestar de las mujeres del municipio a través de un emprendimiento enfocado en la salud visual.

Cerqueda Rebollo destacó que este programa se realiza en coordinación con la Dirección de las Mujeres, la Fundación OCUPA A.C., integrante de la Red Andrómeda, y con el respaldo de la Fundación OneSight EssilorLuxottica, organizaciones dedicadas a impulsar la capacitación técnica, el acceso a la salud visual y el desarrollo de proyectos productivos.

Dijo que durante esta primera etapa, 29 mujeres iniciaron su proceso de capacitación, de las cuales 17 concluyeron satisfactoriamente un curso certificado, que les permitirá realizar estudios optométricos y emprender en este sector.

El alcalde señaló que en Nezahualcóyotl cuando una mujer tiene herramientas, tiene conocimiento y tiene oportunidades, transforma no solo su vida, sino la de su familia y su comunidad. Por ello, este programa no es solo capacitación, es abrir camino a la independencia económica y al desarrollo con igualdad.

Cabe señalar que como parte del fortalecimiento de sus proyectos, las participantes recibirán equipo especializado para efectuar estudios optométricos, lo que les permitirá ofrecer servicios profesionales en sus comunidades.

Las ópticas que surjan de este programa estarán ubicadas en colonias como: Reforma, Vicente Villada, Maravillas, Atlacomulco, Ciudad Lago, Benito Juárez, México Primera Sección y Juárez Pantitlán. Además, se buscará que mediante módulos itinerantes con este equipo sea posible dar atención directamente en las distintas colonias del municipio.

CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ

Poco antes, el titular del ayuntamiento encabezó la instalación del Consejo Municipal de Paz y Justicia Cívica, lo que coloca a este municipio como el primero del Estado de México en contar con un espacio de coordinación que reunirá a representantes de distintos sectores sociales, con el objetivo de fortalecer la seguridad, la convivencia y la construcción de paz.

Durante el evento, Cerqueda Rebollo destacó que este Consejo es una herramienta para transformar la manera en que se construye la seguridad en el municipio, pues ésta no se construye desde un escritorio, sino en territorio, escuchando a la gente y trabajando de la mano con todos los sectores.

Dijo que el Consejo representa la oportunidad de hacer equipo, de sumar esfuerzos y de poner por delante un solo objetivo: el bienestar de nuestras familias.

Cabe destacar que en el Consejo Municipal de Paz y Justicia Cívica de Nezahualcóyotl participan integrantes de las diferentes expresiones religiosas, instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, instituciones educativas como; FES Aragón, FES Zaragoza y la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, así como empresarios, comerciantes y organizaciones civiles.