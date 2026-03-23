Abre Gobierno del EdoMéx periodo extraordinario del SAID

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), informa que del 23 al 25 de marzo se lleva a cabo un nuevo periodo extraordinario de preinscripción al Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) 2026 para educación básica.

Este proceso está dirigido a madres, padres y tutores que no realizaron el trámite en el periodo ordinario, con el objetivo de garantizar el acceso de niñas, niños y adolescentes a un espacio en preescolar, primaria y secundaria para el próximo ciclo escolar.

De acuerdo con el calendario establecido, el registro se realizará el 23 de marzo para preescolar, el 24 de marzo para primaria y el 25 de marzo para secundaria, y durante este periodo todas las solicitudes se atenderán sin distinción de la letra inicial del primer apellido de la o el aspirante.

El trámite deberá realizarse en línea a través de la plataforma oficial https://said.edugem.gob.mx, donde las familias podrán registrar la información de las y los aspirantes y seleccionar las opciones de planteles educativos.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación exhorta a madres, padres y tutores a realizar el trámite en las fechas correspondientes, a fin de asegurar la asignación de un lugar para sus hijas e hijos.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM) al 800 696 9696; al Departamento de Información o Sistemas a los teléfonos 722 214 7258 y 722 167 0473; o bien, escribir a los correos electrónicos del subsistema estatal: [email protected], [email protected] y [email protected].