Tlalnepantla dignifica los espacios públicos de aprendizaje: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- Durante su visita a la Escuela Primaria, Ignacio Manuel Altamirano, el alcalde Raciel Pérez Cruz, entregó una computadora para el ganador del concurso de poesía, organizado por la institución educativa.

Durante el acto, el alcalde subrayó que su administración prioriza el apoyo a las instituciones públicas como un motor fundamental para el desarrollo de la niñez y juventud del municipio, impulsando acciones que dignifiquen los espacios de aprendizaje y reconozcan el esfuerzo académico de los estudiantes.

Al respecto, el alcalde manifestó que estos estímulos tecnológicos son esenciales para cerrar la brecha digital y motivar a los estudiantes para destacar en sus habilidades académicas y creativas, así como reafirmar que el gobierno local es un aliado constante de quienes se esfuerzan por sobresalir en las aulas.

El presidente municipal, también realizó la entrega formal de equipo para la banda de guerra de la institución, lo que permite que los alumnos cuenten con nuevos tambores y trompetas.

Esta acción, busca fomentar la disciplina, el respeto a los símbolos patrios y el sentido de pertenencia entre los estudiantes y que cuenten con las herramientas necesarias para sus actividades cívicas.

También atendió las solicitudes de la directiva escolar y los padres de familia, ya se comprometió a gestionar la colocación de malla ciclónica en el perímetro de la escuela para reforzar la seguridad y protección de los menores.

El alcalde reiteró que continuará recorriendo los planteles de Tlalnepantla para escuchar y resolver de manera directa las demandas más apremiantes del sector educativo.