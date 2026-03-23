El Poder Judicial federal y estatal se unen con acciones por la paz en comunidades

Toluca, Méx.- La magistrada federal adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, Paola Acosta, encabezó diversas actividades en municipios mexiquenses, como Temoaya, enfocadas en el bienestar emocional y la promoción de la paz a través de la meditación.

Durante estos eventos participaron monjes provenientes de Tailandia, quienes compartieron técnicas de meditación y enseñanzas orientadas a alcanzar la tranquilidad mental y el equilibrio emocional.

“Los monjes tailandeses transmiten su sabiduría y prácticas de meditación, las cuales permiten encontrar paz interior y generar energía positiva”, señaló la jurista.

Acosta destacó la importancia de fomentar este tipo de actividades en el contexto actual, donde el estrés y las tensiones sociales hacen necesario promover espacios de reflexión y bienestar personal.

En estas jornadas también participan jueces y magistrados federales y estatales, así como diversas organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas, el Colegio de Abogados Humanistas, la asociación Mira con Causa y la jueza Flor Dávila Pastrana, quienes han impulsado la realización de estas actividades.

Los organizadores subrayaron que la meditación aporta múltiples beneficios, como la reducción del estrés, el fortalecimiento de la salud emocional, la mejora de la concentración, el aumento de la claridad mental, así como el fomento de la empatía, la compasión y el bienestar integral.

Se informó que estos eventos son gratuitos y se llevarán de manera itinerante en distintas localidades del Estado de México, con el objetivo de acercar estas prácticas a un mayor número de personas.

Finalmente, la magistrada anunció que el próximo domingo 12 de abril se realizará una marcha pacífica por la paz en la Ciudad de México. El recorrido partirá de la Estela de Luz hacia Paseo de la Reforma y contará con la participación de monjes tailandeses. Asimismo, se hizo una invitación abierta a la ciudadanía para sumarse a esta actividad.