Sheinbaum reivindica a Juárez y nombra a Margarita Maza, “Primera Embajadora Histórica de México”

Oaxaca, Méx.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco del 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, encabezó una ceremonia conmemorativa desde San Pablo Guelatao, Oaxaca, lugar de origen de Benito Juárez, en la que destacó la vigencia del pensamiento del Benemérito de las Américas en la vida pública nacional.

En este acto oficial, la mandataria subrayó que los principios juaristas, basados en la defensa de la soberanía, el Estado de derecho y la separación entre Iglesia y Estado, continúan siendo pilares fundamentales del proyecto político actual. En ese sentido, afirmó que el legado de Juárez “vive” en la Cuarta Transformación, al recordar que la soberanía nacional es un principio que “no se negocia”.

Como parte central del evento, Sheinbaum firmó un decreto mediante el cual se reconoce a Margarita Maza como la “Primera Embajadora Histórica de México”, un nombramiento de carácter simbólico que busca reivindicar el papel de figuras femeninas en la historia nacional.

En memoria a Margarita Maza, esposa de Benito Juárez, se resaltó que tuvo una participación relevante durante uno de los periodos más complejos del país, particularmente durante la intervención francesa en el siglo XIX. Mientras Juárez encabezaba el gobierno republicano itinerante, ella permaneció en el exilio en Estados Unidos junto a su familia, desde donde respaldó la causa liberal. Su labor, aunque poco visibilizada durante décadas, ha sido reconocida recientemente como clave en el sostenimiento del proyecto republicano.

La presidenta Sheinbaum, en su mensaje enfatizó la importancia de rescatar la memoria histórica y dar reconocimiento a personajes que contribuyeron a la consolidación del Estado mexicano, especialmente mujeres que han sido relegadas en los relatos tradicionales.Es importante mencionar que, la conmemoración del natalicio de Benito Juárez forma parte de las ceremonias cívicas más relevantes del país, no sólo por la figura histórica que representa, sino por la influencia de su pensamiento en la construcción de las instituciones modernas de México.

Con estas acciones, el gobierno federal busca fortalecer la identidad histórica y vincular los principios del pasado con los retos actuales, en un contexto donde la soberanía, la independencia y la justicia social continúan siendo temas centrales en la agenda nacional.