Hombre Sol del Cosmovitral de Toluca, protagonista del equinoccio de primavera

Toluca, Méx.- Con la llegada de la primavera, el Jardín Botánico Cosmovitral se posiciona como uno de los espacios más emblemáticos para presenciar el equinoccio, un fenómeno natural que cada año atrae a visitantes por su singular belleza y significado.

Durante estos días, la luz solar atraviesa los vitrales del recinto e incide de manera directa sobre la emblemática figura del Hombre de Fuego, también conocido como Hombre Sol, generando un efecto visual único que resalta la riqueza artística y arquitectónica del lugar.

Este espectáculo se podrá observar hasta el 24 de marzo a partir de las 16:30 horas, momento en el que la alineación solar permite apreciar con mayor claridad este fenómeno, considerado uno de los más representativos del calendario astronómico.

A lo largo de los años, este evento se ha consolidado como una de las principales atracciones culturales y turísticas de la capital mexiquense, al conjugar arte, ciencia y naturaleza en un solo espacio, además de brindar a visitantes locales y foráneos la oportunidad de reencontrarse con uno de los íconos más importantes de Toluca.

Autoridades del recinto exhortaron al público a acudir con anticipación para disfrutar de este fenómeno en un ambiente seguro y ordenado.

El inmueble que alberga el Cosmovitral data del siglo XX, durante el periodo del Porfiriato, y originalmente fue concebido para albergar el Mercado 16 de Septiembre. Con el paso del tiempo, el espacio fue transformado en un jardín botánico y recinto artístico por decisión del gobierno local.

El área verde fue diseñada con apoyo del Jardín Botánico de la UNAM, mientras que la monumental obra de vitrales fue creada por el artista mexiquense Leopoldo Flores. En su interior, el jardín alberga alrededor de 400 especies de plantas organizadas de acuerdo con su hábitat de origen.

La construcción de los vitrales tomó cerca de tres años y requirió el trabajo de 60 artesanos, quienes emplearon 75 toneladas de vidrio soplado y 25 toneladas de cañuelas de plomo.

Para su elaboración se utilizaron 28 colores distintos, en su mayoría importados de países como Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Japón, Canadá y Estados Unidos.

Cabe destacar que el conjunto de vitrales narra la relación del ser humano con el universo, concepto que da origen al nombre de Cosmovitral y que lo convierte en una obra única en su tipo.