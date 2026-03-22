Refuerzan operativo de seguridad en la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026

Texcoco, Méx.- Con el objetivo de garantizar la seguridad de miles de asistentes a la celebración, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo especial con motivo de la Edición XLIII de la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026, que se realiza en el municipio de Texcoco.

El dispositivo es coordinado por el Gobierno del Estado de México, en conjunto con corporaciones federales como la Guardia Nacional, así como autoridades municipales y cuerpos de emergencia, quienes trabajan de manera permanente antes, durante y después de cada jornada del evento.

De acuerdo con autoridades estatales, el operativo contempla el despliegue de cientos de elementos de seguridad, además de patrullajes estratégicos en las inmediaciones del recinto ferial, vialidades principales y zonas de mayor afluencia. También se han instalado filtros de inspección para evitar el ingreso de armas, sustancias ilícitas u objetos que representen un riesgo para las y los visitantes.

Asimismo, el sistema de videovigilancia juega un papel clave en este operativo, ya que permite monitorear en tiempo real lo que ocurre dentro y fuera del recinto, enlazado a centros de control para una respuesta inmediata ante cualquier incidente. A esto se suma la presencia de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos y explosivos.

En materia de protección civil, se han habilitado módulos de atención médica, ambulancias y personal capacitado para atender emergencias, así como brigadas que supervisan las condiciones de seguridad en juegos mecánicos, escenarios y áreas comerciales. Asimismo, se realizan revisiones constantes a instalaciones eléctricas y estructuras para prevenir accidentes.

Uno de los ejes importantes del operativo es la movilidad, es que las autoridades implementaron dispositivos de tránsito para agilizar la circulación en accesos y salidas, además de establecer rutas alternas y zonas de estacionamiento controlado, con el fin de evitar congestionamientos vehiculares.

Cabe resaltar que, la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026 es uno de los eventos más representativos del Estado de México, reconocido por su cartel artístico, presentaciones en el palenque, exposiciones ganaderas, actividades ecuestres y oferta gastronómica. Cada año reúne a miles de visitantes provenientes de distintas entidades del país, lo que implica un reto importante en materia de seguridad.

Motivo por el que, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones, respetar los protocolos establecidos y reportar cualquier situación sospechosa, a fin de contribuir a mantener un ambiente seguro y familiar, el operativo se mantendrá activo durante toda la duración de la feria, con evaluaciones constantes para reforzar las acciones en caso necesario y garantizar que el evento se desarrolle sin contratiempos.