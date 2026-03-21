Desde el Congreso hemos trabajado por los pueblos indígenas: Mejía

Toluca, Méx.- La diputada Leticia Mejía García, dijo que desde el Congreso mexiquense, ha impulsado exhortos e iniciativas para la creación y operación de las direcciones municipales de asuntos indígenas, y para atender, con respeto su cultura, sus usos, costumbres, tradiciones y formas de organización comunitaria.

La también presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura mexiquense, destacó la aprobación de los exhortos a los municipios para crear sus áreas indígenas, de las cuales informó que se han instalado 46 de 48.

Durante el Foro “Comunidades Indígenas y Afromexicanas Residentes en el Estado de México: Nuevas Perspectivas y Balance del Conmemorativo Año de la Mujer Indigena”, dijo que es otro exhorto destinado a promover la homologación de los listados de comunidades indígenas federal y estatal.

Y que el pleno aprobó la inclusión expresa de los municipios de Chalco, Ecatepec, Nicolás Romero, Polotitlán y Teotihuacán en la Ley de Derechos y Cultura Indígena, con base en la población indígena reconocida en el listado de localidades indígenas.

Asimismo, la parlamentaria recordó que, para promover el fortalecimiento de estos pueblos, también ha propuesto diversas iniciativas, como la armonización de la Constitución estatal con la federal, con el fin de reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía, así como su planteamiento para la creación de la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Migrantes.

Y que en febrero pasado, la LXII Legislatura mexiquense exhortó a las y los alcaldes de las 48 localidades obligadas a informar sobre el cumplimiento de la obligación de contar con una dirección de asuntos indígenas, o equivalente, así como la expedición del reglamento correspondiente, para atender, con respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y formas de organización comunitaria, las solicitudes y propuestas del sector poblacional. Lo anterior con base en la obligación mandatada en la Ley de Derechos y Cultura Indígena estatal.

Pero, dijo que aún faltan por instituirse en Texcoco y Teotihuacán, mientras que Los Reyes La Paz, Chalco y San Mateo Atenco, que no están obligados, ya lo hicieron.

Durante el foro, cuyo objetivo fue favorecer el adecuado reconocimiento en la normatividad estatal de todas las comunidades originarias y afromexicanas, se contó con las ponencias de personas funcionarias encargadas de áreas de asuntos indígenas y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como de representantes de comunidades de este sector poblacional y de colectivos.

Donde se abordaron temas como la preservación del patrimonio cultural de los pueblos indígenas; los retos de las mujeres indígenas y afromexicanas; la armonización del derecho constitucional para el desarrollo de los pueblos indígenas y afromexicanos; y la situación de las juventudes indígenas y afromexicanas.